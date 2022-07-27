Вашингтон, , 22:47 — REGNUM В поддержку инициативы обменять российского гражданина Виктора Бута на двух американцев высказался президент США Джо Байден, передаёт 27 июля CNN.

Виктор Бут — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы (сс) Drug Enforcement Administration

По данным источников телеканала, поскольку Байден поддержал эту идею, то американский минфин также согласился обменять Бута, хотя раньше был против.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос обмена Бриттни Грайнер на Бута затрагивался давно. В июне Вашингтон предложил Москве вариант обмена ещё и на Пола Уиллана.

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