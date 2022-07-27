Москва, , 23:08 — REGNUM Известный телеведущий Андрей Норкин раскрыл дальнейшую судьбу передачи «Место встречи» на НТВ. Об этом сообщил портал «Экономика Сегодня» 27 июля.

Андрей Норкин Andreynorkin.ru

«Ничего не закрыли. Мы в отпуске. Если вы сравниваете с Первым или Вторым каналом — ну, они железные. А мы нет», — рассказал телеведущий. Он также отметил, что программа вернётся в телеэфир в середине августа 2022 года.

Напомним, последний раз ток-шоу «Место встречи» выходило на НТВ 15 июля 2022 года. С того момента пользователи Сети активно обсуждают возможное закрытие передачи.

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