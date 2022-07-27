Москва, , 22:41 — REGNUM В акватории Черного моря сохраняется угроза дрейфующих украинских морских мин, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морская мина navylive.dodlive.mil

Он отметил, что сорванные с якорей мины несут угрозу не только судам, но и прибрежным сооружениям.

«Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей», — сказал Мизинцев.

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