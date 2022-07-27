Москва, 27 июля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. В акватории Чёрного моря сохраняется угроза дрейфующих украинских морских мин, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

navylive.dodlive.mil Морская мина

Он отметил, что сорванные с якорей мины несут угрозу не только судам, но и прибрежным сооружениям.

«Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей», — сказал Мизинцев.