В Чёрном море сохраняется угроза от сорванных с якоря украинских мин
Москва, 27 июля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. В акватории Чёрного моря сохраняется угроза дрейфующих украинских морских мин, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Морская мина
Он отметил, что сорванные с якорей мины несут угрозу не только судам, но и прибрежным сооружениям.
«Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей», — сказал Мизинцев.