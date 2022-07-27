Рим, 27 июля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Индекс доверия потребителей Италии снизился до минимальной с мая 2020 года отметки, сообщили 27 июля в национальной службе статистики.

martaposemuckel Евро

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Аналогичная тенденция наблюдается и в предпринимательской среде, отметили статистики.

Представители службы отметили, что схожие процессы наблюдаются и в других странах ЕС, в частности в Германии и Франции.