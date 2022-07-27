Москва, , 23:07 — REGNUM Известный поэт Александр Пелевин считает, что певцу Филиппу Киркорову следует начать исполнять песни про события в Донбассе. Соответсвующий пост он разместил в своём телеграм-канале 27 июля.

Филипп Киркоров Serge Serebro

«Готов писать тексты для патриотических песен Филиппа Киркорова. Про Россию, Донбасс, ополченцев, Вагнеровцев, за отдельный прайс по договоренности — гимн Новороссии. Филипп, если вы читаете меня, напишите на почту или подмигните стикером в комментах, я думаю мы сработаемся!», — написал Пелевин. Он также отметил, что подобные композиции могут стать основой нового репертуара артиста.

Ранее Филипп Киркоров посетил участников спецоперации на Украине, которые восстанавливаются в госпитале в Крыму. В рамках визита певец пообщался с военнослужащими, а также вручил им памятные подарки.

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