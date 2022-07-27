Рим, , 22:36 — REGNUM Сенат Италии уйдет на каникулы 6 августа, сообщили руководители верхней палаты парламента 27 июля.

Флаг Италии Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

В связи с предстоящим роспуском парламента будут рассматриваться только те законопроекты, которые уже утверждены нижней палатой или имеют особое значение для страны.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.