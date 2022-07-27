Москва, , 22:35 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в июне составил 18 390 рублей, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,4% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

За I полугодие 2022 года, согласно данным Росстата, средний размер назначенных пенсий вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в июне вырос на 0,4% по сравнению с маем и на 8,7% в годовом выражении. За январь–июнь показатель снизился на 4,8% в годовом выражении.