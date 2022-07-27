Москва, 27 июля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Десятки иностранных судов по прежнему блокированы в морских портах Украины, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он отметил, что Киев продолжает уклоняться от решения этой проблемы.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — сказал Мизинцев.

При этом в Чёрном море продолжают функционировать гуманитарные коридоры для морских судов, организованные Вооруженными силами Российской Федерации.

«В Чёрном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили;

в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Чёрного моря.

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах на английском и русском языках», — рассказал Михаил Мизинцев.