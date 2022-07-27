Скопье, , 22:34 — REGNUM В МВД Северной Македонии 26 июля заявили о намерении массово проводить операции по предотвращению стрельбы на свадьбах и других семейных празднеств.

Свадьба Pixnio.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, несанкционированная стрельба будет караться в соответствии с действующим законодательством, в том числе уголовным — за нелегальное владение оружием.

Штрафы за стрельбу из огнестрельного оружия составляют от 200 до 500 евро. В случае негативных последствий, стрелки могут получить также уголовные сроки.

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