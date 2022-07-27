Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Телефонные переговоры планирует провести с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава Госдепа США Энтони Блинкен 27 июля на встрече с журналистами.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что рассчитывает поговорить с главой МИД РФ «в ближайшие дни». Темой переговоров станет вопрос арестованных в России американских граждан.

Ранее стало известно, что Вашингтон предложил Москве освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и шпиона Пола Уилана в обмен на гражданина России Виктора Бута.

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