Москва, , 22:19 — REGNUM В Стамбуле организуется работа Совместного координационного центра по вопросам вывоза зерна с Украины, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что на данный момент в Турции работает передовая группа экспертов Минобороны России.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины», подписанной 22 июля 2022 г. Министром обороны Российской Федерации С. Шойгу, министром обороны Турции Х. Акар, генеральным секретарем ООН А. Гутерриш и министром инфраструктуры Украины А. Кубраковым (в зеркальном формате), 26 июля 2022 г. в г. Стамбуле (Турция) начала работу передовая группа экспертов Минобороны России с целью практической отработки организации работы Совместного координационного центра», — рассказал Мизинцев.

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