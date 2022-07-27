Москва, 27 июля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В Стамбуле организуется работа Совместного координационного центра по вопросам вывоза зерна с Украины, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он пояснил, что на данный момент в Турции работает передовая группа экспертов Минобороны России.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины», подписанной 22 июля 2022 г. министром обороны Российской Федерации С. Шойгу, министром обороны Турции Х. Акаром, Генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем и министром инфраструктуры Украины А. Кубраковым (в зеркальном формате), 26 июля 2022 г. в г. Стамбуле (Турция) начала работу передовая группа экспертов Минобороны России с целью практической отработки организации работы Совместного координационного центра», — рассказал Мизинцев.