Астрахань, 27 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В Астрахани директор фирмы подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента на сумму более 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Сборщики налогов

По версии следствия, директор фирмы, осуществляющей деятельность в сфере строительства судов и плавучих конструкций, не перечислил в бюджет задолженность по уплате НДФЛ в размере более 4,8 миллиона рублей. При этом у компании была реальная возможность погасить долг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей налогового агента». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.