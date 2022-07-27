Прага, 27 июля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Белорусские студенты смогут учиться в университетах Чехии, но для этого им понадобится пройти верификацию. Об этом сообщает телеграм-канал «DW Белоруссия» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Прага

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

В офисе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщили, что представители белорусской диаспоры в Чехии встретились с руководством чешских университетов, где есть технические специальности, на которых запрещено учиться белорусам. В двух из этих вузов подтвердили, что продолжат принимать белорусских граждан, но при условии предоставления «гарантийного письма от диаспоры».

Для получения такого письма студентам нужно будет пройти верификацию в том, что они не являются сотрудниками силовых структур и не собираются работать на власти Белоруссии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобразования Чехии ограничило белорусским и российским гражданам возможность получать техническое образование в чешских вузах.