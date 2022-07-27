Приштина, Сербия, 27 июля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Новый режим пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией, который Приштина введет с 1 августа 2022 года, является очередным последствием подписания сербскими властями Брюссельского и Вашингтонского соглашений в 2013 и 2020 году. Такое мнение ИА REGNUM высказал 27 июля профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Julian Nyča Граница Сербии и Косово

Напомним, что власти сепаратистского Косово намерены ввести с 1 августа «режим взаимности» при пересечении административной линии между центральной Сербией и южным сербским краем. Это подразумевает, что граждане с документами, выданными органами Республики Сербия, при въезде на территорию Косово будут получать удостоверение, которое на территории сепаратистского формирования заменит их сербские документы. В сентябре 2021 года Приштина уже пыталась применить так называемый режим взаимности при использовании на территории Косово автомобильных номеров Сербии. Правительство Альбина Курти объявило о том, что машины с сербскими номерами не имеют права передвигаться по территории Косово, и поэтому водители при пересечении административной линии должны заменять их на косовские. Это вызвало многочисленные акции протеста среди сербского населения на севере Косово и Метохии. Временное решение конфликта предложил Брюссель: водители с автомобилями, зарегистрированными в сербской системе, будут заклеивать символику Сербии на своих номерах специальными стикерами, и наоборот — водители с территории сепаратистского Косово при въезде в Центральную Сербию заклеят косовскую символику. Этот спор до сих пор не решен окончательно.

«Новая мера, которую албанские сепаратисты намерены ввести против сербского населения, весьма похожа на ту меру, которую правительство так называемого Косово уже применило в сентябре 2021 года и которая касается использования автомобильных номеров Сербии на территории Косово и Метохии. Можно сказать, что это очередной шаг в этом же направлении», — полагает эксперт.

По словам Мировича, сербские власти поощрили такое поведение Приштины, так как они приняли предложение ЕС по решению спора вокруг регистрационных номеров и согласились с тем, чтобы автомобилисты с сербскими номерами на КПП между Центральной Сербией и Косово и Метохией заклеивали сербскую госсимволику специальными наклейками.

Мирович считает, что введение нового режима пересечения административной линии может вызвать длительные массовые протесты сербов на севере Косово и Метохии только в том случае, если это по какой-то причине будет выгодно властям Сербии. Он отметил, что главная политическая сила на севере края, которая могла бы организовать такие акции — подконтрольная Белграду партия «Сербский список». Однако её представители входят в сепаратистское правительстве в Приштине, и начавшиеся протесты выглядели бы так, как будто «Сербский список» нападает сам на себя.

«Если они покинут сепаратистское правительство, тогда это будет начало настоящего кризиса», — полагает сербский юрист.