Липецк, , 22:12 — REGNUM В Липецке вынесены приговоры по уголовному делу о незаконной банковской деятельности преступной организации — владельцев и сотрудников ООО «Городская касса». Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда города Липецка.

Неустойчивая пирамида kloxklox com

Руслан и Павел Гончаровы к началу 2013 года продумали преступную схему для незаконного обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц в обход официально действующих банковских структур и вывода денег из-под государственного контроля. Обналичивать деньги решили через управление банковскими счетами подконтрольных им имитирующих предпринимательскую деятельность фиктивных юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходят по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Источником наличных денежных средств стали деньги, получаемые ООО «Городская касса» от физических лиц — в том числе за оплату коммунальных услуг.

В качестве вознаграждения за оказанные услуги преступники получали не менее 1,5% от суммы обналиченных и доставленных клиентам средств. К преступной схеме пригласили присоединиться ещё семь сообщников, которые знали, что деятельность бизнесменов является незаконной. К началу 2014 года у организаторов появился восьмой сообщник.

Руслана и Павла Гончаровых как организаторов преступного сообщества суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере миллиона рублей.

Сообщникам назначили наказания от пяти лет и шести месяцев до семи лет лишения свободы. Отбывание наказание отсрочено для двух женщин, у которых есть дети младше 14 лет.