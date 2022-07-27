Тюмень, , 22:08 — REGNUM В Тюмени победителем архитектурного конкурса по реновации тюменского ДСК-500 в самый большой технопарк в России стала компания из Москвы. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своём телеграм-канале.

По словам Пантелеева, 11 команд защищали свои проекты в финале. Их работу оценивали 18 членов жюри. Участники предлагали концепции сохранения здания в цельном виде и идеи разделения на различные блоки. Архитекторы из Италии представили версию с размещением отдельных строений под единой крышей.

«Архитекторы сравнивали наш ДСК-500 с тремя пирамидами Хеопса или восемью кварталами Манхеттена. Были те, кто увидел важность развития этого проекта для всей территории микрорайона Тура (Лесобаза), необходимости вовлечения водного ресурса, возможности эксплуатировать крыши, использовать термы для отопления и солнечные батареи. Теперь наша задача — сложить проект и этапы его реализации, используя наработанный опыт», — отметил заместитель губернатора Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый большой промышленный технопарк в России создают в Тюмени на базе комбината деревянного домостроения ДСК-500, который завершил свою работу более 20 лет назад. Технопарк раскинется на 15 гектарах. В первую очередь проекта будет вложено более пяти миллиардов рублей из регионального и федерального бюджетов. Проводит процесс реновации Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

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