Рим, 27 июля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Итальянской службе скорой помощи не хватает 4200 врачей и санитаров, сообщили 27 июля в профильном профсоюзе Simeu.

Скорая помощь

Ситуация ухудшается, за первые шесть месяцев 2022 года уволились 600 человек, отметили эксперты. При этом число вызовов увеличивается.

Ранее в профсоюзах сообщали, что основные причины увольнений и нежелания работать в службе скорой помощи — недостаточно высокие зарплаты и крайне напряженный график.