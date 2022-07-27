Нью-Йорк, США, 27 июля 2022, 22:04 — REGNUM Нарушение суверенитета Ирака неприемлемо, сообщил 27 июля журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Комментируя удары Турции по Иракскому Курдистану, представитель ООН заявил, что организация считает незыблемыми территориальную целостность и суверенитет Ирака.
Напомним, неделю назад обстрелу ВС Турции подверглась провинция Дахук: погибли люди. В результате между Ираком и Турцией возникла напряжённость, причём официальная Анкара не признаёт своей причастности к случившемуся.
Сегодня ВВС Турции также атаковали территорию Иракского Курдистана.
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