Нью-Йорк, США, 27 июля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Нарушение суверенитета Ирака неприемлемо, сообщил 27 июля журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

trtworld.com Курдистан в Ираке и атаки Турции

Комментируя удары Турции по Иракскому Курдистану, представитель ООН заявил, что организация считает незыблемыми территориальную целостность и суверенитет Ирака.

Фархан Хак «Любые меры, которые будут идти вразрез, вызовут нашу обеспокоенность».

Напомним, неделю назад обстрелу ВС Турции подверглась провинция Дахук: погибли люди. В результате между Ираком и Турцией возникла напряжённость, причём официальная Анкара не признаёт своей причастности к случившемуся.

Сегодня ВВС Турции также атаковали территорию Иракского Курдистана.