Москва, , 22:02 — REGNUM За последние сутки в Россию из Донбасса и опасных зон Украины было эвакуировано 25 611 человек, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация в Россию Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии»

Он отметил, что Киев продолжает создавать препятствия для эвакуации мирных жителей.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 611 человек, в том числе 3913 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 897 868 человек, из которых 459 890 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 471 862 автомобиля, в том числе за сутки — 3055», — рассказал Мизинцев.

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