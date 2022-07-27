Москва, 27 июля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Россию из Донбасса и опасных зон Украины было эвакуировано 25 611 человек, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Эвакуация в Россию

Он отметил, что Киев продолжает создавать препятствия для эвакуации мирных жителей.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 611 человек, в том числе 3 913 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 897 868 человек, из которых 459 890 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 471 862 автомобиля, в том числе за сутки — 3055», — рассказал Мизинцев.