Москва, , 21:54 — REGNUM Украинские вооруженные формирования продолжают использование медицинских объектов в военных целях, сообщил вечером 27 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомним, что российские военные продолжают фиксацию преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан.

«В Харькове на территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен», при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Сумах в здании детской городской клинической больницы (ул. Троицкая) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы;

в Виннице в здании областной психиатрической больницы (ул. Пирогова) неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Кроме того, в Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы (ул. Мира) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», — рассказал Мизинцев.

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