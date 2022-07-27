Рим, , 21:54 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги отмечает, что предстоящая осень будет «трудной», но производителей оружия это не касается, заявил 27 июля один из бывших лидеров популистского «Движения 5 звезд» Алессандро Ди Баттиста.

Алессандро Ди Баттиста Kaspo

Большинство жителей Италии по всем соцопросам выступают против новых поставок оружия на Украину, но правительство страны не прислушивается к воле народа, отметил он.

В период экономического кризиса правительство продолжает тратить бюджетные деньги на вооружения, которые не остановят военные действия на Украине, сказал Ди Баттиста.

При этом не только эксперты, но и официальные представители правоохранительных структур уже признают, что данное оружие рано или поздно окажется на черном рынке, подчеркнул политик.

Интересно, что основные производители поставляемого за счет европейских стран оружия — предприятия из США и Великобритании, добавил Ди Баттиста.