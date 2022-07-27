Сочи, Краснодарский край, 27 июля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. В образовательном центре поддержки одаренных детей «Сириус» в Сочи стартовал Практикум наставников — форум для 150 учителей Донецкой и Луганской Народных Республик, организованный Народным фронтом и «Сириусом». В течение трех дней педагоги Донбасса будут знакомиться с российским эталоном работы по раскрытию талантов детей.
Участников практикума приветствовал по видеосвязи руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«Задача по интеграции наших образовательных систем — очень тонкая и тактичная. Я уверен, что вместе с российскими педагогами вы найдете все нужные практики, методики, обменяетесь лучшим опытом. Потому что в образовательном центре «Сириус» собран очень большой потенциал по развитию талантливых детей и их навигации по образовательным траекториям, чтобы ребенок чувствовал, что о нем именно заботятся. Понятно, что школе важны результаты обучения, но и результаты воспитания не менее важны, ведь цель — формирование мировоззрения гармонично-развитой личности. Я желаю всем здоровья и уверен, что у вас все получится при поддержке Народного фронта», — обратился к луганским и донецким педагогам Сергей Новиков.
«У нас с вами глобальные планы, и здесь самое место их обсуждать, — заявила, открывая практикум сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, — «Сириус» создавался президентом как центр национальной гордости. С огромным потенциалом и возможностями за счет консолидации опыта самых сильных педагогов, самых сильных профессиональных школ. И так мы и развиваем его уже семь лет. Огромное количество программ мы делаем здесь для всей России. И я рада, что вы сегодня к нам присоединились».
Она подчеркнула, что за ходом семинара наблюдают все ведущие формирующие стандарты обучения экспертные организации России, которые заинтересованы, чтобы работа по интеграции школ ЛДНР с российским образованием была выполнена максимально быстро и качественно.
«Мы смотрим, как можно еще инфраструктуру, которая здесь у нас есть, развернуть под те программы, которые нужны вам сегодня. Сделаем. Уверена, что все планы, которые мы здесь ставим, мы будем выполнять динамично, потому что все, что происходит правильно — происходит быстро. Хорошей вам работы, будьте здоровы, будьте с нами на связи, мы это очень ценим, и это важно для наших детей», — добавила руководитель «Сириуса».
Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов начал свое приветствие с поздравления именинников. У двух участниц практикума из Мариуполя накануне были дни рождения. Михаил Кузнецов вручил учительницам русского языка Наталье Сытниковой и Ирине Крук цветы. Глава исполкома президентского движения также познакомил гостей «Сириуса» с программой практикума. Работать с педагогами ЛДНР будут представители общества «Знание», Фонда президентских грантов, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена» и Всероссийского движения «Вдохновители».
«Мы построили программу так, что учителя могли воспользоваться этими инструментами для себя и для детей, которых они учат. Также мы отберем несколько педагогов из ЛДНР, которые станут лекторами общества «Знание». По окончании программы мы продолжим работу совместную со всеми, кто был на практикуме, а также будем отбирать учителей для следующих смен, нам важно, чтоб учителя Донбасса и освобожденной Украины приезжали и знакомились с той Россией, которой мы гордимся, которую возглавляет наш Президент Владимир Владимирович Путин. «Сириус» — это его видение, это то, как он представляет себе будущее страны, это крутое будущее, хочется быть к нему сопричастным», — отметил Михаил Кузнецов.
Программа форума предполагает профессиональное погружение и творческую работу, а также возможность «стать командой».
Первый день завершился встречей с народным артистом России Дмитрием Певцовым.
Во второй день «Практикума наставников» гости «Сириуса» будут учиться, обмениваться опытом, но самая интересная работа учителей ЛДНР ждет в одной из школ Адлера.
Участники разделятся на группы и с лучшими педагогами России будут обсуждать реальное применение и пользу школьных знаний в обычной жизни детей и их родителей. Затем в рамках «Аукциона идей» учителя поделятся разработками и мыслями о совершенствовании подходов к реализации учебного процесса, подведут итоги своих рабочих сессий.
В последний день работы гости «Сириуса» познакомятся с инфраструктурой и проектами образовательного центра.