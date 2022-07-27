Сочи, Краснодарский край, 27 июля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. В образовательном центре поддержки одаренных детей «Сириус» в Сочи стартовал Практикум наставников — форум для 150 учителей Донецкой и Луганской Народных Республик, организованный Народным фронтом и «Сириусом». В течение трех дней педагоги Донбасса будут знакомиться с российским эталоном работы по раскрытию талантов детей.

Дарья Драй, ИА REGNUM Елена Шмелева

Участников практикума приветствовал по видеосвязи руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Задача по интеграции наших образовательных систем — очень тонкая и тактичная. Я уверен, что вместе с российскими педагогами вы найдете все нужные практики, методики, обменяетесь лучшим опытом. Потому что в образовательном центре «Сириус» собран очень большой потенциал по развитию талантливых детей и их навигации по образовательным траекториям, чтобы ребенок чувствовал, что о нем именно заботятся. Понятно, что школе важны результаты обучения, но и результаты воспитания не менее важны, ведь цель — формирование мировоззрения гармонично-развитой личности. Я желаю всем здоровья и уверен, что у вас все получится при поддержке Народного фронта», — обратился к луганским и донецким педагогам Сергей Новиков.

«У нас с вами глобальные планы, и здесь самое место их обсуждать, — заявила, открывая практикум сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, — «Сириус» создавался президентом как центр национальной гордости. С огромным потенциалом и возможностями за счет консолидации опыта самых сильных педагогов, самых сильных профессиональных школ. И так мы и развиваем его уже семь лет. Огромное количество программ мы делаем здесь для всей России. И я рада, что вы сегодня к нам присоединились».

Она подчеркнула, что за ходом семинара наблюдают все ведущие формирующие стандарты обучения экспертные организации России, которые заинтересованы, чтобы работа по интеграции школ ЛДНР с российским образованием была выполнена максимально быстро и качественно.

«Мы смотрим, как можно еще инфраструктуру, которая здесь у нас есть, развернуть под те программы, которые нужны вам сегодня. Сделаем. Уверена, что все планы, которые мы здесь ставим, мы будем выполнять динамично, потому что все, что происходит правильно — происходит быстро. Хорошей вам работы, будьте здоровы, будьте с нами на связи, мы это очень ценим, и это важно для наших детей», — добавила руководитель «Сириуса».

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов начал свое приветствие с поздравления именинников. У двух участниц практикума из Мариуполя накануне были дни рождения. Михаил Кузнецов вручил учительницам русского языка Наталье Сытниковой и Ирине Крук цветы. Глава исполкома президентского движения также познакомил гостей «Сириуса» с программой практикума. Работать с педагогами ЛДНР будут представители общества «Знание», Фонда президентских грантов, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена» и Всероссийского движения «Вдохновители».

«Мы построили программу так, что учителя могли воспользоваться этими инструментами для себя и для детей, которых они учат. Также мы отберем несколько педагогов из ЛДНР, которые станут лекторами общества «Знание». По окончании программы мы продолжим работу совместную со всеми, кто был на практикуме, а также будем отбирать учителей для следующих смен, нам важно, чтоб учителя Донбасса и освобожденной Украины приезжали и знакомились с той Россией, которой мы гордимся, которую возглавляет наш Президент Владимир Владимирович Путин. «Сириус» — это его видение, это то, как он представляет себе будущее страны, это крутое будущее, хочется быть к нему сопричастным», — отметил Михаил Кузнецов.

Программа форума предполагает профессиональное погружение и творческую работу, а также возможность «стать командой».

Первый день завершился встречей с народным артистом России Дмитрием Певцовым.

Во второй день «Практикума наставников» гости «Сириуса» будут учиться, обмениваться опытом, но самая интересная работа учителей ЛДНР ждет в одной из школ Адлера.

Участники разделятся на группы и с лучшими педагогами России будут обсуждать реальное применение и пользу школьных знаний в обычной жизни детей и их родителей. Затем в рамках «Аукциона идей» учителя поделятся разработками и мыслями о совершенствовании подходов к реализации учебного процесса, подведут итоги своих рабочих сессий.

В последний день работы гости «Сириуса» познакомятся с инфраструктурой и проектами образовательного центра.