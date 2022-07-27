Ижевск, 27 июля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Политтехнолог Сергей Антонов, который выдвигался от «Партии возрождения России», снял свою кандидатуру с выборов главы Удмуртии. Соответствующее уведомление было направлено в ЦИК республики, сообщил Антонов на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Выдвинув свою кандидатуру, я провел много встреч с избирателями, собрал необходимое количество подписей, проанализировал самые главные проблемы республики», — отметил он.

В то же время Антонов заявил, что в ходе избирательной кампании столкнулся с рядом нарушений и давлением на оппозиционных кандидатов.

При этом жителей республики он призвал прийти на избирательные участки 11 сентября и сделать свой выбор.

ИА REGNUM напоминает, без выбывшего из гонки Антонова в выборах на пост главы Удмуртии намерены принять участие семь выдвиженцев от партий. От «Единой России» действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, от КПРФ глава фракции в гордуме Ижевска, директор ООО «Бастион» Александр Сыров, от ЛДПР глава фракции в Госсовете республики и регионального отделения партии Тимур Ягафаров.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвигает депутата Госдумы Вадима Белоусова, партия «Зеленая альтернатива» — члена Общественной палаты Удмуртии Георгия Лещева, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — пенсионера Владимира Сегала, «Коммунисты России» — предпринимателя, первого секретаря комитета регионального отделения Юрия Мишкина.