Саратов, , 21:43 — REGNUM В отношении четырех жителей города Саратова вынесен приговор по статье о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в период с января 2016 года по февраль 2020 года подсудимые производили незаконные банковские операции, используя зарегистрированные на подставных лиц юридические организации и их расчетные счета.

За вознаграждение подозреваемые оказывали услуги транзита денежных средств. С помощью осуществления противоправной деятельности мошенники получали процент в виде комиссии от платежей, совершенных через счета подконтрольных юридических лиц. Общая сумма обналиченных таким образом средств составила 13 млн рублей.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до четырех лет, с отбываем в исправительной колонии общего режима. Также руководителю группы назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские в Башкирии. По версии сотрудников правоохранительного ведомства, подозреваемый 34-летний житель города Уфы разработал схему по выводу денег из легального оборота, а его подозреваемый брат курировал пятерых сообщников, которые осуществляли поиск людей для оформления на них подставных организаций.

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