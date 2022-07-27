Москва, 27 июля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Снижение ВВП России в июне ускорилось до 4,9% в годовом выражении с 4,3% в мае. Об этом сообщается в опубликованном 27 июля обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

Investprofit.info ВВП России

За II квартал 2022 года, по оценке ведомства, российская экономика сократилась на 4% в годовом выражении, а за первое полугодие — на 0,5%.

В комментарии Минэкономразвития отмечается, что в июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве.

Сообщается, что добыча полезных ископаемых в июне вышла в положительную область, в основном благодаря восстановлению объёмов добычи нефти. Одновременно с этим улучшились показатели нефтепереработки.

Ситуация в отраслях обрабатывающей промышленности по-прежнему складывается неравномерно. С одной стороны, сохранялся выпуск выше прошлогодних уровней в ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос (фармацевтике, производстве строительных материалов), с другой стороны, ускорился спад в экспортно ориентированных отраслях (деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроении, легкой промышленности, производстве мебели).

Также в июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта, падение пассажирооборота. Рост показателей в строительстве в июне остановился.

Отмечается, что в целом потребительская активность в течение II квартала стабилизировалась на низких уровнях. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в мае–июне, по оценке Минэкономразвития, был примерно на 7% ниже уровней прошлого года, главным образом за счёт сокращения оборотов в розничной торговле.