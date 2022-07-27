Липецк, 27 июля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб 24-летний уроженец Липецкой области, лейтенант Павел Александров. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Краснинского района Алексей Телков.

Телеграм-канал Алексея Телкова В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб 24-летний уроженец Липецкой области, лейтенант Павел Александров

Похороны Александрова прошли 26 июля в Краснинском районе. Павел Александров родился в 1998 году.

Он служил в качестве инженера авиационной службы.