Гибель ещё одного военного подтвердили в Липецкой области
Липецк, 27 июля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб 24-летний уроженец Липецкой области, лейтенант Павел Александров. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Краснинского района Алексей Телков.
Телеграм-канал Алексея Телкова
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб 24-летний уроженец Липецкой области, лейтенант Павел Александров
Похороны Александрова прошли 26 июля в Краснинском районе. Павел Александров родился в 1998 году.
Он служил в качестве инженера авиационной службы.