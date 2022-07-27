Вена, , 21:42 — REGNUM Австрия впервые за свою историю создаст государственный резерв газа, которого должно хватить примерно на три месяца, заявил 27 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам заседания кабинета министров страны.

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По его словам, в неспокойные времена надо обеспечивать свою безопасность.

«Именно в неспокойные времена задача политики — обеспечить безопасность! Поэтому федеральное правительство впервые создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что составляет примерно три среднемесячных расхода, будут храниться до 1 ноября», — заявил Нехаммер.

В сообщении правительства указано, что значительная часть этого резерва будет храниться в газохранилище Хайдах, ранее принадлежавшем «Газпрому».

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