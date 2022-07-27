Багдад, , 21:44 — REGNUM Здание парламента Ирака заняли силовики: протестующие покинули территорию Совета представителей, передаёт 27 июля Al Arabiya.

Здание парламента Ирака James (Jim) Gordon

Напомним, ранее в центре Багдада вспыхнули протесты против выдвижения Мухаммеда Шияха ас-Судани кандидатом в премьер-министры страны. Протестующие недовольны тем, что правительство может возглавить шиит с проиранскими взглядами.

В ходе протеста его участники прорвались в здание парламента, причём силовики им не мешали. Чтобы не попасть в руки недовольных, ряд представителей власти покинул центр столицы.

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