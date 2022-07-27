Екатеринбург, , 21:37 — REGNUM В среду, 27 июля, избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала депутата Государственной думы, главу комитета по малому и среднему предпринимательству Александра Дёмина («Новые люди») в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области от партии «Новые люди». Ранее, 20 июля, он подал в областной избирком документы для регистрации, все они признаны корректными.

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Александр Дёмин получил удостоверение кандидата в губернаторы.

Он поблагодарил членов областной избирательной комиссии за проделанную работу и рассказал о ближайших планах.

«Спасибо избиркому за конструктивную работу. Надеюсь, выборы пройдут открыто и честно. У жителей Свердловской области должна быть возможность выбрать губернатора, который будет защищать их интересы. Моя первоочередная цель — сделать регион флагманом свободного предпринимательства. Малый и средний бизнес — это сердце экономики и в первую очередь – рабочие места для людей. Это то, чем мы пользуемся каждый день: парикмахерские, кафе, спортзалы. Чем больше предпринимателей, тем выше качество услуг, товаров и ниже стоимость Екатеринбург должен стать деловой столицей России», — уверен политик.

Ранее, на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва в 2021 году Александр Дёмин возглавил список партии «Новые люди» от Свердловской области: жители Екатеринбурга отдали тогда партии почти 11% голосов.

Кандидат от партии «Новые люди» планирует вывести регион на первое место по вовлечению граждан в малый и средний бизнес. Среди его программных тезисов также предложение о возможности обращения граждан в частные клиники по полису ОМС, что крайне актуально ввиду перегруженности бюджетных медучреждений. Еще одна из первоочередных задач — ввести федеральный оклад для учителей в размере 75 тысяч рублей. Свердловская область может стать пилотный регионом для реализации данных инициатив.

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