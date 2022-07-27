Рим, , 21:35 — REGNUM Сенат Италии 27 июля отклонил законопроект о применении «гендерных правил» в официальных письменных обращениях.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Инициаторы законопроекта, либералы и популисты, назвали решение парламента «позором». Италия должна идти в ногу с ЕС, признавать равенство женщин в том числе и на языковом уровне, отметили их представители.

Депутаты от правых партий в свою очередь отметили, что нет никакой необходимости в том, чтобы насиловать язык, вводя термины «членка» (комиссии) или «сенаторка», это никак не сказывается на положении женщин.

«Мы — единственная парламентская партия Италии, которую возглавляет женщина. Язык должен развиваться на основе не декретов, а естественной эволюции мышления и речи», — заявили представители «Братьев Италии».