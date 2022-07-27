Курчатов, Курская область, 27 июля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. В городе Курчатове Курской области завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника отдела дознания МО МВД России «Курчатовский» в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Цитата м/ф «Следствие ведуит колобки». реж. Аида Зябликова. 1983. СССР Расследование

С 16 декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года, женщина, имея личную заинтересованность в исходе расследования уголовного дела по обвинению местного жителя по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», исключила возможность изъятия автомобиля, на который был наложен арест. Из-за этого обвиняемый не получил справедливого наказания за совершенные им преступления.

В отношении начальника отдела дознания было возбуждено уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.