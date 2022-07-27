Белорусская авиакомпания увеличит количество рейсов в Калининград
Минск, 27 июля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В августе белорусская авиакомпания Belavia увеличит количество рейсов в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба белорусского авиаперевозчика.
Belavia.by
Самолет авиакомпании «Белавиа»
Сейчас самолеты авиакомпании выполняют полеты на Балтику и обратно по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям. С 9 августа добавятся рейсы по вторникам и четвергам. Стоимость билетов в одну сторону — от 101 евро.
Как сообщалоИА REGNUM, Belavia с 8 августа запускает новые рейсы из Минска в Москву.