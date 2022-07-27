Рим, , 21:26 — REGNUM Профсоюзы Италии намерены провести 8−9 октября общенациональную забастовку, заявили руководители организаций после встречи с министрами 27 июля.

Забастовка будет проведена вне зависимости от того, кто одержит победу на досрочных парламентских выборах и какое правительство будет сформировано, заявил глава профсоюза Cgil Маурицио Ландини.

Так или иначе рабочие намерены привлечь внимания к ряду своих проблем от условий труда до налоговых и пенсионных вопросов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.