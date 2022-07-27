Вашингтон, 27 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США по итогам заседания 27 июля повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 2,25–2,5% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Эмблема ФРС США

ФРС повышает ключевую ставку уже четвёртый раз подряд, как и прогнозировалось большинством аналитиков.

В комментарии регулятора отмечается, что комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) считает уместным дальнейшее повышение ключевой ставки для поддержания целей ФРС по достижению максимальной занятости на рынке труда и возвращению инфляции к целевым 2% в долгосрочной перспективе.