Мелитополь, 27 июля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Орден Трудового Красного Знамени снова водрузили на фасад Государственного университета им. А. С. Макаренко в городе Мелитополе, сообщает 27 июля пресс-служба вуза.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Комментируя это событие, ректор вуза Андрей Чуйков сказал:

«Этот орден своим нелёгким трудом заслужил коллектив Мелитопольского государственного университета. Мы потомки победителей и не позволим никому забывать своё прошлое».

Университет был награждён орденом Трудового Красного Знамени в 1981 году за подготовку специалистов высокого уровня. При украинской власти он был демонтирован, а 21 июля 2022 года в освобождённом Мелитополе вернулся на фасад вуза.