Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 27 июля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области прокурор добивается устранения нарушений, допущенных при предоставлении земельных участков многодетным семьям. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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Администрация Гусь- Хрустального выделила земельные участки для индивидуального жилищного строительства 14 многодетным семьям. Однако к ним не подведена инженерная инфраструктура — газоснабжение и водоотведение. Из-за этого льготникам невозможно вести строительство и беспрепятственно подключать возводимые дома к инженерно-техническим сетям.

Прокурор направил в суд административные исковые заявления к администрации Гусь-Хрустального о возложении обязанности обеспечить строительство инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставленных земельных участков. Гражданские дела находятся на рассмотрении.