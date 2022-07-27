27 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 21:46 — REGNUM 27 июля в День памяти детей — жертв войны в Донбассе в Донецкой Народной Республике и в России прошли памятные мероприятия.

Более 300 человек собралось перед администрацией в станице Ессентукской Предгорного округа Денис Абрамов © ИА REGNUM

Зажжение свечей Денис Абрамов © ИА REGNUM

День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа Денис Абрамов © ИА REGNUM День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа Денис Абрамов © ИА REGNUM

Минута молчания в память о погибших детях Денис Абрамов © ИА REGNUM

Свечи памяти 130 убитых детей Донбасса Денис Абрамов © ИА REGNUM

День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа Денис Абрамов © ИА REGNUM

В станице Ессентукской Предгорного округа на площади перед администрацией собралось более 300 людей, чтобы минутой молчания почтить память 130 погибших детей Донбасса. После чего собравшиеся запустили в небо 100 воздушных фонариков.

Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса Денис Абрамов © ИА REGNUM

День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа Денис Абрамов © ИА REGNUM

Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса Денис Абрамов © ИА REGNUM

Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса Денис Абрамов © ИА REGNUM

Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса Денис Абрамов © ИА REGNUM

Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса Денис Абрамов © ИА REGNUM

День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа Денис Абрамов © ИА REGNUM

Воздушный фонарик в небе Ставрополья Денис Абрамов © ИА REGNUM

Напомним, за всё время вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики в результате агрессии со стороны украинского режима погибли 130 детей, 515 получили ранения различной степени тяжести. 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.