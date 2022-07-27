Москва, 27 июля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь–май 2022 года составил 14 трлн 590,2 млрд рублей. Такие данные приводит 27 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 9 трлн 669,6 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 50,9%.

Сообщается также, что доля прибыльных организаций в России за январь–май выросла на 0,5 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 70,1%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 29,9%.

Согласно данным Росстата, за январь–май 39,4 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 17 трлн 947,9 млрд рублей, что на 61,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 16,8 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 3 трлн 357,7 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Отмечается, что наиболее значительное увеличение доли прибыльных организаций за отчётный период по сравнению с прошлым годом отмечено в деятельности железнодорожного транспорта: междугородных и международных пассажирских перевозок.