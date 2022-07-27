Минск, 27 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. С 1 августа в Белоруссии вырастут размеры некоторых пособий при рождении детей. Повышение связано с ростом бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщает издание «Зеркало».

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 августа вырастет до 3 285 белорусских рублей (примерно 75 600 российских рублей), а при рождении второго и последующих детей — 4 599 белорусских рублей (примерно 105 900 российских рублей).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учëт в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 328,5 белорусских рубля (примерно 7 500 российских рублей).

Обновленные с августа размеры бюджета прожиточного минимума и пособий на детей будут действовать до конца октября.

Как сообщалоИА REGNUM, с 1 августа также пересмотрят размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Прибавка составит около 3,1%.