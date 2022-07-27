Рим, , 21:11 — REGNUM Пост премьер-министра Италии в случае победы правой коалиции займет представитель той из трех партий, которая получит больше голосов, соответствующий подход согласован на встрече лидеров «Братьев Италии», «Лиги» и партии «Вперед, Италия», передают национальные СМИ 27 июля.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

По версии социологов, при соблюдении данного правила премьер-министром станет лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.