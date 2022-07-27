Тирана, 27 июля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2667 образцов выявлен 1261 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели ещё 1352 пациента, умерли три пациента с COVID-19. Об этом сообщило 27 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Pasztilla aka Attila Terbócs] Тирана, Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 306 789 случаев заражения коронавирусом, 295 340 человек излечились, скончались 3535 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении сейчас находится 31 пациент с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране насчитывается 9175 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 5276 — приходится на Тирану.