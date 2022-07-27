Белград, 27 июля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале сентября приедет с официальным визитом в Сербию. Об этом 27 июля сообщило сербское новостное агентство «Танюг» со ссылкой на источник в Президиуме Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По информации агентства, Эрдоган также планирует посетить Сараево и другие государства региона.

Напомним, что в середине июня в Белград приезжал с визитом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Тогда он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич и своим сербским коллегой Николой Селаковичем. После визита турецкого министра представитель МИД Сербии Неманя Старович заявил, что в ближайшем будущем ожидается визит Эрдогана в Сербию.