Москва, , 21:05 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 22 июля замедлилась до 15,30% в годовом выражении с 15,39% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Инфляция © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 июля снизились в среднем на 0,08%, а инфляция с начала года замедлилась до 11,32%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже третью неделю подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (-0,43% после — 0,42% неделей ранее) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию и ряд других продуктов питания.

В сегменте непродовольственных товаров на отчётной неделе снижение цен практически остановилось (-0,01% после — 0,09% в предыдущую неделю). В частности, замедлилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы. Цены на автомобильный бензин в среднем не изменились после снижения, продолжавшегося девятнадцать недель подряд.

В сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен ускорились до 0,41% с 0,03% в предыдущую неделю, что произошло главным образом за счёт удорожания авиаперелётов, а также ускорившегося роста цен на услуги гостиниц и санаториев.

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