Нефтеюганский район, Югра, 27 июля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Нефтеюганском районе Югры выявлено 87 участков, загрязнённых нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба Природнадзора ХМАО.

prirodnadzor. admhmao.ru Один из загрязнённых нефтью участков

В управление от МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» регулярно поступают сообщения о разливах нефтесодержащей жидкости.

«С июня 2022 года обследовано 87 участков лесного фонда, подверженных загрязнению нефтесодержащей жидкостью», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пока рассчитан ущерб лесному фонду по 22 участкам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Невской губы на Финском заливе в Петербурге.