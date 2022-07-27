Ставрополь, 27 июля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Ставрополе в среду, 27 июля, встретили колонну бойцов Росгвардии — участников специальной военной операции по защите Донбасса на Украине. Сотрудники Росгвардии принимали участие в СВО на территории ЛНР и ДНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Видеокадры теплой встречи, которую устроили росгвардейцам горожане, опубликовал в социальных сетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Пришло время воссоединения с близкими и слез радости», — прокомментировал он это видео.

«Опасности боевых будней, тревоги и переживания родных — все это в прошлом», — написал глава региона.

Владимир Владимиров подчеркнул, что на Ставрополье гордятся героями и верят в победу.