Луганск, 27 июля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) приветствуют новый тактический приём украинских нацистов, заключающийся в том, чтобы «контрнаступать в свою сторону», заявил 27 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Мирошник при этом отметил, что на Украине уже признали, что их войска выкинули со всей Светлодарской дуги.

«Мы можем только приветствовать правильно избранную тактику ВФУ — «контрнаступления в свою сторону». Чем быстрее украинские боевики будут покидать наши города и посёлки, тем быстрее на нашу землю вернётся мир и спокойствие. А сдавшись в плен, они тоже смогут убедиться в своем правильном выборе», — написал Мирошник.

Напомним, 26 июля под полный контроль российских войск и Народной милиции Донбасса была взята расположенная в городе Светлодарск одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.